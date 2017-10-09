Тюменцы готовятся к "Осенней рапсодии"

Городской фестиваль "Осенняя рапсодия" стартует в Тюмени 16 октября в большом зале ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко.

На фестиваль приглашены творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень", лучшие солисты и коллективы города, Уральского федерального округа и России в целом.

Мероприятие будет проходить в течение нескольких дней. Так, например, 16 октября в 19:00 можно будет попасть на "Русскую фантазию", в программе которой - выступление лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Среди солистов будет Александр Краснов, бас-баритон, дипломант Международного конкурса "Три века классического романса", а также заслуженный артист России Юрий Гаврилов (балалайка), ансамбль "Ваталинка".

17 октября в 19:00 зрителей будет ждать программа "От классики до джаза", во время которой планируется выступление лауреатов Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Тюменского духового оркестра.

Завершающей программой фестиваля 22 октября станет "Народный праздник", во время которой можно будет увидеть выступления лауреатов Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей ансамбля русских народных инструментов "Виталинка" и фольклорный ансамбль "Росстань", а также лучших молодежных и детских творческих коллективов и солистов города Тюмени. Специальным гостем мероприятия будет этно-фолк группа "Солнцеворот", которая представит необычную фолк-шоу программу, где будут звучать народные песни в современных и неожиданных аранжировках. Все номера программы будут театрализованы и представят собой мини-спектакли. Начнется программа в 15:00.

Стоимость билетов на концерты фестиваля составит 100-200 рублей. Приобрести их можно в кассе ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко. Все интересующие подробности по приобретению и бронированию билетов можно уточнить по телефону +7 (3452) 28-32-32.