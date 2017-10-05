Дистанционное высшее образование: топ-5 популярных специальностей в ИДО ТюмГУ

Получить высшее образование по самым популярным специальностям, не посещая учебных аудиторий, можно в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета. Представляем топ-5 направлений подготовки бакалавриата.

Направление "Государственное и муниципальное управление"

Профессиональная деятельность выпускников этой специальности в дальнейшем связана, прежде всего, с работой на должностях гражданской государственной службы в органах власти и управления на федеральном, региональном или муниципальном уровнях. Но не только.

Выпускники за время учебы получают обширные знания из самых разных отраслей от экономики до права, что дает им возможность с неменьшим успехом трудиться в государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях и бюджетных организациях, в общественных и некоммерческих, международных организациях и органах управления.

Направление "Менеджмент"

Менеджер является универсальным специалистом, который занимается решением кадровых вопросов, делопроизводством и обеспечением поставок, создает успешный рабочий процесс в компании, общается с поставщиками и клиентами, выполняет множество организационных задач.

К обязательным предметам изучения этой специальности относится экономическая теория, анализ и учет, теория менеджмента, маркетинг, управление человеческими ресурсами, финансовый и стратегический менеджмент. Дополнительно могут быть предложены тренинги по командообразованию и по лидерству, что весьма важно для квалифицированного менеджера.

Направление "Педагогическое образование"

В зависимости от специализации абитуриентам требуется подать свидетельства ЕГЭ по соответствующим предметам (например, по русскому языку или географии). Студентам предстоит изучать педагогику, возрастную психологию, физиологию, гигиену, анатомию, основы здорового образа жизни, и получать базовые медицинские знания. Педагогическая практика и дисциплина "Методика обучения предмету" определяют точный профиль педагога.

Направление "Экономика"

Студенты этого направления занимаются изучением мировой экономики, макро- и микроэкономики, экономики труда, финансов, международных экономических отношений, теории отраслевых рынков, статистики, экономики общественного сектора и множества других предметов.

Дипломированные экономисты, работая по специальности, строят экономическую политику предприятий, регионов и отдельных городов, в целом всего государства. Также они делают прогнозы на последующее изменение ситуации на общемировом и российском рынке, принимают участие во внешнеэкономической деятельности.

Направление "Юриспруденция"

Студентам в обязательном порядке предстоит изучать теорию права и государства, историю права и государства, как отечественного, так и зарубежных стран. Помимо этого, студенты направления "Юриспруденция" учат азы психологии и криминалистики. Обязательная практика проводится в отделах полиции, судах, юридических отделах коммерческих и государственных компаний.

Получившие диплом бакалавры могут рассчитывать на должность помощника адвоката, юриста, нотариуса или юрисконсультанта. Они служат в милиции (органах правопорядка), прокуратуре, следственном комитете и государственных органах. Однако чаще всего специалисты предпочитают работать корпоративными юристами, обеспечивая юридическую чистоту деятельности фирмы.