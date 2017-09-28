В Тюмени выполнили первую трансплантацию почки

Тюменские врачи провели первую операцию по трансплантации почки.
"Тюменская область ждала этого больше года: мы были готовы со всех позиций, но ждали, когда Министерство здравоохранения РФ включит наши учреждения в перечень клиник, которые могут осуществлять такую деятельность. Это состоялось. Считанные дни назад, как это происходит именно с такими операциями - глубокой ночью проведена первая трансплантация", - сообщает представитель пресс-службы областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.
Завтра, 28 сентября, журналисты уже смогут пообщаться с прооперированным пациентом. Прямая трансляция из ОКБ №1 запланирована на полдень, вестись общение будет в официальном инстаграме Областной клинической больницы №1.
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