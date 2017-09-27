Руководители предприятий успешно прошли обучение в Русской Школе Управления

В Русской Школе Управления прошел трехдневный семинар с ключевым преподавателем бизнес-школы Сергеем Трушкиным. Руководители из Тюмени, Тобольска, Нового Уренгоя, Лянтор, Нягань и Нижневартовска успешно прошли модуль "Управление". Речь шла об основах эффективного управления в наше время.

"Для многих это был самый продуктивный модуль. Руководители открыли для себя новое и готовы воплотить большое количество идей во время занятий, — отметила руководитель филиала Русской Школы Управления в Тюмени Оксана Лукошкова. — Сегодня важно быть гибким, меняться, формировать системный взгляд, автоматизировать любой бизнес-процесс. Больше всего нашим ученикам запомнились следующие инструменты, среди которых, матрица — исследование проблем в управлении, helicopter view, фотография рабочего дня, дивергентно-конвергентный поиск. Интересно было узнать про "Мозг компании", поколения людей и, самое главное, посмотреть на бизнес именно с современной точки зрения и даже заглянуть в будущее. Русская Школа Управления благодарит Сергея Трушкина за новые знания и инструменты и еще раз за возможность заглянуть в будущее. Отличное завершение для всего курса Mini МВА, теперь впереди экзамен".

Русская Школа Управления ждет новых слушателей, новых руководителей, кто готов довериться профессионалам и получить полугодовой системный курс. Напоминаем, что запуск новой группы стартует 20 октября 2017 года. Только самая ценная информация, удобный график и подход, льготные условия обучения.