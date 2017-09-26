Институт дистанционного образования ТюмГУ приглашает на бесплатные онлайн-курсы

13:33 26 сентября 2017
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cissrm.ru
| Фото: cissrm.ru

Институт дистанционного образования Тюменского государственного университета объявляет о старте массовых онлайн-курсов со 2 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте http://distance.ru/mooc, занятия будут проходить бесплатно.

В ходе обучения у участников будет возможность пообщаться с преподавателями и другими слушателями онлайн-курса в свободном режиме. Курсы предполагают как ознакомительное прохождение, так и получение сертификата после контрольного теста в конце программы.

Напомним, Тюменский государственный университет выиграл грант Министерства образования и науки РФ на создание Регионального центра компетенций в области онлайн-обучения. За последние три года обучение по массовым онлайн-курсам суммарно прошли более 5 тысяч человек.

Основной целью Регионального центра компетенций в области онлайн-обучения является формирование инфраструктуры и кадрового потенциала в Тюменской области для широкого и эффективного использования онлайн-курсов в вузах и ссузах региона.

Теги: образование , ТюмГУ
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