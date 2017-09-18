Экспозиции Тобольского музея поселились в трех музеях области

Пять передвижных выставочных проектов Тобольского музея-заповедника представлены в трех музеях Тюменской области, сообщили в пресс-службе ТИАМЗ.

До 11 октября в Ишимском музейном комплексе им. Петра Ершова работают выставки "Живой металл" ─ предметы коллекции Каслинского литья и скульптурных изделий из чугуна и бронзы и "Традиции семейного воспитания народов Севера" ─ выставочный проект, представляющий коллекцию этнографии и раскрывающий тему традиционных игр детей народов Тюменского севера.

В Абатском краеведческом музее посетители могут ознакомиться с предметами таксидермической и энтомологической коллекций Тобольского музея, здесь работает выставка "Животный мир".

В Казанском краеведческом музее им. В.С. Аржиловского действуют два передвижных выставочных проекта: "Аномалии природы" ─ экспонаты энтомологической, палеонтологической, формалиновой коллекций и "Сибирский воин" ─ предметы коллекции оружия из фондов ТИАМЗ.