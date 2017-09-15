"МегаФон. Начинается с тебя" Компания представляет новое позиционирование

МегаФон

"МегаФон" представляет новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Изменения затронут все рекламные коммуникации оператора с клиентами во всех каналах.

"В мае этого года "МегаФон" представил новую стратегию, которая основана на нашей новой миссии - "Подключаем Возможности". Наша цель – стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно и тогда, когда нужно. "МегаФон" начал масштабную трансформацию, в центре которой наш "цифровой" клиент. Уже очень скоро наш бренд станет более открытым, динамичным, надежным. Новая инновационная тарифная линейка "Включайся!", созданная с учетом реальных интересов клиентов, – первое звено будущих изменений в нашем продуктовом портфеле", - сообщил коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

Обновление позиционирования стало логичным ответом на принятую стратегию. Новое обещание бренда позволит быстрее и точнее донести до клиентов суть изменений, происходящих в компании.

В основу деятельности "МегаФона" мы поставили реальные потребности "цифровых клиентов" - обладателей смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным интернетом. Для выявления этих потребностей компания использует современные инструменты, такие как "анализ больших данных" и машинное обучение в системах обслуживания клиентов. Вдохновляясь каждым из десятков миллионов клиентов, мы создаем готовые технологичные решения, помогающие клиенту в повседневной жизни", - отметил директор по стратегическому маркетингу "МегаФона" Святослав Горбань.

Перемены затронут не только содержание, но и визуальную идентичность бренда, которая станет ярче и наполнится новым смыслом. Для реализации креативной части нового позиционирования было привлечено агентство Interbrand, хорошо известное по коррекции визуального образа таких брендов как AT&T, T-Mobile, футбольный клуб Juventus, FedEx, Jio.

"В современном мире мобильному оператору необходимо быть не только надежным, но еще и открытым, динамичным партнером. Мы хотим строить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому стремимся создать образ самого человечного оператора. Мы хотим воодушевить своих клиентов открывать и использовать все возможности, которые дает им их жизнь. Потому что все в этой жизни начинается с человека - его желаний, идей и планов. Музыка, спорт, любовь, идея, карьера, успех, бизнес – первопричина всему мы сами. Наш новый слоган "МегаФон. Начинается с тебя" очень точно отражает изменение нашей философии и нашего подхода к построению оператора возможностей", - подчеркнула директор по бренду и маркетинговым коммуникациям "МегаФона" Снежана Черногорцева.

Новая коммуникационная кампания стартует 12 сентября. Премьера ролика, где в главной роли выступила популярная исполнительница Ёлка при участии исполнителя Burito, уже состоялась на официальной презентации нового позиционирования компании в youtube.

"В новых рекламных кампаниях "МегаФона" стало больше динамики. Но главное – мы хотим сделать новую коммуникацию не только яркой, доносящей все сообщения, но и максимально узнаваемой. Выполнению этой задачи отлично способствует обновленный фирменный стиль. Кроме всего прочего, мы стали активно использовать музыкальный формат - в двух последних рекламных кампаниях ("Мега-а-а-а-байты" и "Подарок к новому учебному году") уже используются музыкальные композиции, написанные специально для "МегаФона". Мы видим, что такой подход повышает привлекательность нашей коммуникации для клиентов", - отметил креативный директор агентства Instinct Алексей Мешков.