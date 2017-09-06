Тюменский филармонический оркестр готовится к открытию сезона

Первая рабочая встреча артистов Тюменского филармонического оркестра в новом концертном сезоне прошла 5 сентября. Репетиционная площадка, в связи с ремонтными работами в Тюменской филармонии, переехала во дворец культуры "Нефтяник".
Музыканты работают над программой концерта, который состоится 26 сентября. Откроет новый сезон совместное выступление оркестра и гениального пианиста Бориса Березовского. В творческой биографии коллектива это второе выступление с именитым музыкантом.
В программе вечера – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Иоганесса Брамса, фрагменты из балета "Петрушка" Игоря Стравинского.
"Жду не дождусь "Петрушку" Игоря Стравинского. Я обожаю это произведение. Ни разу не довелось мне сыграть этот симфонический шедевр, я его только слушала. Так что ещё с прошлого года, с приезда оркестра Мариинского театра – очень жду. Предвкушаю встречу с Борисом Березовским. Выдающийся пианист современности, глубокий музыкант, у которого можно многому научиться", - отметила участница оркестра Инна Зульфикарова.
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