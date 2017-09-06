Тюменский филармонический оркестр готовится к открытию сезона

Автор фото: Фрол Подлесный

Первая рабочая встреча артистов Тюменского филармонического оркестра в новом концертном сезоне прошла 5 сентября. Репетиционная площадка, в связи с ремонтными работами в Тюменской филармонии, переехала во дворец культуры "Нефтяник".

Музыканты работают над программой концерта, который состоится 26 сентября. Откроет новый сезон совместное выступление оркестра и гениального пианиста Бориса Березовского. В творческой биографии коллектива это второе выступление с именитым музыкантом.

В программе вечера – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Иоганесса Брамса, фрагменты из балета "Петрушка" Игоря Стравинского.