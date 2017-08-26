ТюмГУ займется разработкой компетенций по управлению отходами

Тюменский государственный университет выступит партнером в новом международном проекте Европейской комиссии "Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building", направленном на разработку учебного плана по управлению отходами в высших учебных заведениях.

Координирует проект "Enhancing Competences of Sustainable Waste Management in Russian and Kazakh HEIs" ("Повышение компетенций устойчивого управления отходами в российских и казахских вузах") университет Тампере (Финляндия). Проект получил высокие оценки экспертов, выдержал конкуренцию с 756 заявками и получил грант на реализацию.

Как пояснили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, обучение специалистов в области управления твердыми отходами позволит увеличить утилизацию твердых отходов и повысит осведомленность об экологии в странах-партнерах.

Реализация проекта "Эразмус" в Тюменской области очень своевременна, поскольку регион активно развивает современную инфраструктуру переработки твердых отходов и нуждается в специалистах в этой сфере.

Партнерами ТюмГУ в проекте выступят 3 европейских университета: Университет прикладных наук Тампере (Финляндия), Бизнес-академия Малого Бельта (Дания) и Университет Вальядолида (Испания); 3 казахских вуза: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова и Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова; 2 российских: Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, Санкт-Петербург) и Уральский федеральный университет (Екатеринбург). А также ООО "Спецавтобаза", Западно-Сибирский инновационный центр и министерство образования и науки Казахстана.