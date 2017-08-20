Специалисты центра "Пышма" поделятся опытом на всероссийском форуме

Специалисты "Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" примут участие в X Всероссийском форуме "Электронное правительство – современный механизм управления регионом" и в специализированной выставке "Информационные технологии – 2017". Мероприятие пройдет в Тюменском технопарке 13 и 14 сентября.

Как сообщает областной департамент соцразвития, с 2013 года на базе центра успешно проводится комплексная медико-социальная реабилитация детей-инвалидов после кохлеарной имплантации - жителей Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В реабилитации таких детей активно применяется верботональный метод с использованием специализированного электроакустического аппарата ВЕРБОТОН ВТ15 и вибростола. Это позволяет развивать у глухих детей способность слышать, используя телесную проводимость, низкие частоты, а также индивидуальные остатки слуховой чувствительности.

Сурдопедагог Марина Вятчинина поделится на форуме опытом педагогической реабилитации детей после кохлеарной имплантации, а на специализированной выставке продемонстрирует специализированный электроакустический аппарат ВЕРБОТОН ВТ15 и вибростол.

В работе выставки примет участие и главный логопед центра Юлия Кохановская, которая покажет специализированные компьютерные программы, используемые в коррекционной работе с детьми этой категории.