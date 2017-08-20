Активисты православного движения съедутся в Тобольск

17:29 20 августа 2017
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smenaplus.ru
| Фото: smenaplus.ru

Перспективы молодежного служения в церкви обсудят в Тобольске представители разных епархий. Мероприятие пройдет с 27 по 30 августа, пишет "Тюменская область сегодня".  

Активисты будут вместе искать пути межепархиального сотрудничества, обозначат проблемы современной культуры, организации и проведения миссионерских мероприятий. В рамках съезда также организуют конференцию "Нравственные ценности и будущее человечества", где приглашают выступить с докладами учащихся и преподавателей духовных и светских вузов, а также всех неравнодушных адептов этого религиозного направления христианства.

Также участники форума побывают на богослужениях в Софийско-Успенском соборе, осмотрят достопримечательности Тобольского кремля, заглянут в духовную семинарию и иконописную школу.

Теги: православие
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