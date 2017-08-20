Проект "Шанс" набирает наставников для работы с подростками

Представители молодежных сообществ могут стать наставниками для подростков, которые имеют проблемы с поведением. У них есть возможность поделиться своим опытом и показать детям альтернативу асоциальному поведению в рамках социального проекта "Шанс", пишет "АиФ в Западной Сибири".

Стать наставником для проблемных подростков может любое сообщество Тюмени, подав заявку до 31 августа. Отдельная часть проекта — направление медиа-наставников. Видеографы, сценаристы и фотографы приглашаются к участию в проекте "Шанс", в котором они вместе с детьми создадут социальную рекламу. Те, кто хотят стать медиа-наставниками, могут прийти 22 августа в 17:00 в коворкинг "Моя территория" на первое собрание.

К проекту присоединилось уже 37 наставников, среди которых руководитель комиссии по молодёжной политике, физической культуре и спорту Общественной палаты Тюменской области Максим Шереметьев, коуч и бизнес-тренер Елена Рукавишникова, тренер по рукопашному бою Вадим Недоступ.