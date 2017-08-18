Флаг ТюмГУ установили на пике Ленина

10:19 18 августа 2017
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www.utmn.ru
| Фото: www.utmn.ru

Флаг Тюменского государственного университета установили на одной из высочайших вершин Памира – пике Ленина (7 134 м), сообщили в пресс-службе вуза.

Восхождение на семитысячник, включенный в Программу "Снежный барс СССР", совершено из штурмового лагеря, расположенного на высоте 6 400 метров, в альпийском стиле (без установки промежуточных лагерей). Вершину покорила команда, сформированная из сотрудников университетов – участников Программы повышения конкурентоспособности вузов России 5-100.

Вместе с коллегами из Технологического института – филиала МИФИ и Уральского федерального университета Степаном Сивковым и Алексеем Ивановым на пик Ленина поднялся и водрузил там знамя университета директор Издательства ТюмГУ Сергей Симаков.

В это время на склонах вершины разыгралось немало трагедий. Команду Проекта 5-100 несчастные случаи обошли стороной, даже несмотря на закрытие погодного "окна" – на следующий день после восхождения между Памиром и Тянь-Шанем уже бушевал ураган… В 2018 году команда планирует прохождение связки пик Коммунизма (7 495 м) – пик Корженевской (7 105 м).

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Теги: вуз , ТюмГУ , альпинизм
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