Тюменский театр кукол откроет сезон новыми проектами

Тюменский театр кукол, подразделение ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" подготовил для зрителя программу, насыщенную новыми спектаклями и проектами. Очередной, 72-й сезон стартует 1 сентября – и не только на сцене кукольного театра. Об этом на пресс-конференции сообщил директор театра Василий Пустыльников.

Традиционно Театр кукол 1 сентября едет в гости к ребятам, которые лежат в больнице с серьёзным диагнозом и потому не могут принять участие в праздничной линейке, посвящённой началу учебного года. Чтобы детки не остались в стороне от всеобщей активности, кукольники покажут им спектакли прямо на территории ОКБ №1. В клубе этой больницы состоится спектакль "Сказки бабушки Совы", в котором оживут перед маленькими зрителями известные персонажи русских сказочных лубочных картинок. Фома и Ерёма высмеют в потешных сценках глупых и неумелых, трусливых и ленивых, обманщиков и ябедников. А забавные Мишка, Лиса и другие яркие персонажи вместе с мудрой бабушкой Совой обязательно поднимут ребятишкам настроение.

Для детей помладше артисты подготовили спектакль-концерт "Такие разные куклы". Юных зрителей ждёт маленькое, но очень увлекательное путешествие в большой мир кукольного театра. Ребята побывают в кукольном цирке и балете, встретятся с необычным Акробатом, странным Клоуном, учёной Собачкой и знаменитым Деревянным Человечком, познакомятся с почти настоящей Балериной, заморской Принцессой и Обезьянкой-художницей, выступят на сцене вместе с мудрой Вороной и споют вместе с гусями всем известную песенку.

С 1 по 7 сентября в Тюменском театре кукол пройдёт новый гастрольный проект "Театр на колесах". Проект, осуществляемый при поддержке фракции партии "Единая Россия" в региональной Думе, призван познакомить с театральным искусством отдаленные поселки и деревни области. Дети увидят музыкальный интерактивный спектакль "Не хочу быть собакой". Действие разворачивается в небольшом уютном дворике. Главные герои – обычные домашние животные: Кот, Петух и Собака Мотя, - но они устроят настоящее шоу, в котором на новый лад прозвучат хиты знаменитых групп. Спектакль подходит для семейного просмотра.

По словам Василия Пустыльникова, Тюменский театр кукол взаимодействует с театром кукол Нижневартовска "Барабашка". "Мы ездим в Нижневартовск с гастролями, а они приезжают к нам, чтобы радовать маленьких тюменцев своими спектаклями", - уточнил он.

В воскресенье, 3 сентября, состоится самое интересное событие в культурной жизни юных тюменцев – "День открытых дверей в 72-ой театральный сезон". В этот день гости театра увидят яркую экспозицию кукол и сценических костюмов. Помимо выставки, актеры проведут мастер-класс кукловождения, а художники-бутафоры научат ребят расписывать кукол. Каждый желающий сможет приобщиться к театральному искусству, попробовать себя в роли актера-кукловода и сфотографироваться с любимыми героями.

Цена билетов в "День открытых дверей" составит 100 рублей, при этом зрителя ожидают спектакли на любой вкус: в малом зале в 10-30 и 12-00 "Игрушки" по стихам Агнии Барто, в большом зале "Минута славы". Режиссер обоих спектаклей – Наталья Явныч. После спектаклей гости могут принять участие в розыгрыше призов.

В завершение открытия нового театрального сезона, 9 сентября, состоится премьера спектакля для младших школьников "Золотой петушок" по одноимённому произведению А.С. Пушкина (в постановке режиссёра из Нижнего Новгорода Елены Османовой).

Отметим, что, несмотря на театральное межсезонье, каждую субботу и воскресенье двери Тюменского театра кукол оставались открытыми для маленьких зрителей, и ребята активно посещали проходящие в малом зале представления.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.