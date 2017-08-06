Тюменцев познакомят с культурой народов Кавказа

Тюменцев приглашают в ялуторовский Центр национальных культур. Весь август здесь работает интерактивно-познавательный проект "Дом дружбы", рассчитанный на зрителей любого возраста, пишет "Тюменская область сегодня".

В театрализованной форме гостей знакомят с бытом, укладом жизни, традиционным для той или иной народности.

Так, при знакомстве с культурой сибирских татар посетители станут очевидцем имянаречения, когда "рождается" младенец, приходит "самый настоящий" мулла и проводятся все необходимые в этот день обряды.

Незабываемым станет и приобщение к казачьей культуре. Помимо тщательно продуманных деталей быта, гостей ждет возможность подержать в руках казачье оружие.

Программы могут отличаться друг от друга в зависимости от места проведения выставки, возраста посетителей и времени года.

Проект "Дом дружбы" реализуется второй год и является одним из наиболее востребованных в деятельности Центра национальных культур Ялуторовска.