Тюменцы хотят тратить на ипотеку не больше 25 тыс. рублей в месяц

Оптимальная сумма ежемесячных выплат по ипотеке, по мнению тюменцев, составляет до 25 тысяч рублей. Такие данные приводят профессиональные участники рынка недвижимости.

Что касается срока кредитования, то средний показатель по ипотечным займам редко превышает 15 лет, так как больший срок кредитования уже не влияет значительно на размер ежемесячного платежа.

Выбор жилья, которое покупают в кредит полностью зависит от того, какую сумму одобрит банк заемщикам. Но если сумма займа позволяет выбирать между студией и однокомнатной квартирой, то чаще всего выбирается большее по площади, преимущественно полноформатное жилье. Что касается предложений стоимостью до 1 млн рублей, то здесь стараются обходиться собственными средствами, либо добирать недостающую сумму потребительским кредитом.

Также в первом полугодии альтернативой ипотеке на рынке нового и строящегося жилья стали предложения рассрочки от застройщиков на срок от полугода до нескольких лет, пишет "Мегaтюмень".