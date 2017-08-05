Компания "Золотые луга" примет участие в автопробеге "Дорогу молоку!"

АО "Золотые луга" примет участие в ежегодном автопробеге "Дорогу молоку!", который пройдет по Новосибирской области, Алтаю и Алтайскому краю 7-10 августа.
Автопробег "Дорогу молоку!" – это ежегодное мероприятие, целью которого является объединение отрасли, обмен опытом, популяризация молока и молочных продуктов.
В этом году на автопробег зарегистрировалось более 120 участников: производители и переработчики молока, эксперты молочной отрасли, поставщики оборудования, техники и технологий, учебные заведения, органы власти, журналисты и блогеры.
Как рассказала генеральный директор АО "Золотые Луга" Евгения Чемеренко, компания является единственным представителем Тюменской области среди участников:
"Мы полностью поддерживаем идею и цель этого мероприятия, поэтому не могли остаться в стороне. Это прекрасная возможность в интересном формате пообщаться с представителями других компаний, исследовать новые регионы".
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