За полгода к сети DOM.RU Wi-Fi подключились 23 млн раз

В январе-июне в общедоступной сети DOM.RU Wi-Fi зарегистрировано 23 млн подключений. Более 7 млн уникальных пользователей потребили почти 6 тысяч терабайт трафика, что соответствует просмотру полутора миллионов фильмов в HD-качестве.

Чаще всего сетью DOM.RU Wi-Fi пользовались жители Перми (2,9 млн подключений), Нижнего Новгорода (1,7 млн), Кирова (1,4 млн), Набережных Челнов и Нижнекамска (1,3 млн). В Тюмени за полгода зафиксировано более 300 тысяч подключений.

Каждое третье подключение приходилось на кафе и рестораны, каждое десятое – на магазины и торговые центры. Также услуга востребована в образовательных учреждениях, салонах красоты, отелях и развлекательных центрах.

Почти 85% пользователей выходили в сеть со смартфонов и мобильных телефонов, по 7,5% – с планшетов и ноутбуков. Топ-5 брендов мобильных устройств возглавляет Apple (22%), за ним следуют Samsung (21%), Lenovo (6,5%), Sony (4,1%) и Alcatel (3,9%). Лидером рейтинга операционных систем стал Android (68%), на 2-м месте — iOS (20%), на 3-м — Windows (8%).

Скорость доступа к сети DOM.RU Wi-Fi при гостевом входе — от 3 Мбит/c, авторизованные интернет-пользователи "Дом.ru" выходят в сеть на максимально доступной скорости. Ближайшую Wi-Fi точку можно быстро найти в бесплатном мобильном приложении "Дом.ru Wi-Fi", доступном для iOS и Android.

Увеличивая зону Wi-Fi покрытия в городах присутствия, "Дом.ru" в прошлом году организовал беспроводной доступ в сеть в 1,5 тысячах новых точек. Сеть оператора насчитывает 12 тысяч точек – это самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах.