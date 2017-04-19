Тюменцам предлагают собрать праздничные посылки для ветеранов

Ежегодная социальная акция "Почтовая станция #СпасибоВетеранам!" пройдет в Тюменской области уже в пятый раз. Поучаствовать в ней могут все желающие граждане и организации. В качестве подарков можно передать кондитерские изделия, продукты длительного хранения к праздничному столу, сувениры, косметические наборы, текстиль, открытки, столовые приборы, мелкую бытовую технику.

Паковаться подарки будут в необычные коробочки, которые школьники и воспитанники детских садов мастерят в рамках патриотического марафона. Ребята самостоятельно готовят посылки из плотного картона, дерева или других прочных материалов и оформляют в стиле военных лет.

Со 2 по 9 мая по центральным улицам Тюмени будет курсировать специальный #Спасибомобиль. Работа военного ретроавтомобиля с уличными артистами на борту будет организована для удобства горожан. Достаточно одного телефонного звонка организаторам проекта – и #Спасибомобиль приедет за комплектом подготовленных подарков прямо в офис компании, пожелавшей поздравить ветеранов. Продлится социальная акция "Почтовая станция #Спасибо ветеранам!" до 20 мая, сообщает областной департамент соцразвития.