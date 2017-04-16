Фестиваль дворовых игр пройдет в Тюмени

Первый городской фестиваль творчества детско-молодежных сообществ "FriendFest" стартует в Тюмени. Каждый четверг на Цветном бульваре все желающие смогут принять участие в дворовых играх или придумать собственные - для детей 8-14 лет.

Как считают организаторы, для того, чтобы игра состоялась, нужна только компания. Место и время – всегда найдутся. Поэтому принять участие в фестивале могут не только официальные сообщества, но и все, кто захочет весело провести время и обрести друзей.

Кроме того, каждое сообщество сможет принять участие в детско-подростковом проекте "Диалог индивидуальностей" на территории палаточного лагеря с подростками из группы особого внимания, которые состоят на учете ПДН. А каждый участник получит возможность пройти школу социального добровольчества "Ты не один!" и стать волонтёром в рамках данного проекта, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".