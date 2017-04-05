На Урале "умных" вещей стало на треть больше

В мире число подключённых к сети устройств уже в два раза превышает количество самих интернет-пользователей. Уральский бизнес не отстает: счетчиков и приборов, которые "научились" обмениваться данными по интернету, за год стало на 30% больше. За счет внедрения таких "умных" аппаратов предприятия все чаще переводят бизнес-процессы на автономный режим.

Причина такого роста – эффективность данных решений. К примеру, в Испании SIM-карты управляют уличным освещением, которое тускнеет при пустых улицах, а "умные" мусорные контейнеры посылают сигнал при переполнении – все это позволило сократить на 25% расходы по этим статьям бюджета. Сан-Паулу и Пекин до 50% уменьшили утечки воды, поместив "умные" датчики в насосы и водопровод.

На Урале связисты "МегаФона" также зафиксировали повышение спроса на SIM-карты для передачи данных между "машинами". Наибольшее количество "умных устройств", общающихся в сети "МегаФон" без участия человека, зафиксировано в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. В этих регионах каждая четвертая SIM-карта используется в M2M-оборудовании (machine-to-machine). За последние 12 месяцев "интернет вещей" стал особенно популярен в Республике Коми, Удмуртии, Кирове и Кургане.

"Тренд по использованию М2М или интернета вещей набирает всю большую популярность в нашем регионе и имеет большой потенциал для развития. Количество клиентов "МегаФона", которые стали использовать в своей работе M2M-решения, за год выросло на 80%. Наши SIM-карты передают показания с общедомовых приборов учета, используются в банковских терминалах, телемедицине, отслеживают передвижение транспорта, и даже автоматически управляют городским освещением", – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании "МегаФон" на Урале Инна Смирнова.

В общероссийских масштабах суммарное количество SIM-карт в М2М-решениях "МегаФона" составляет 3,9 млн.

Связисты "МегаФона" предлагают контролировать все используемые в оборудовании SIM-карты с помощью услуги "M2M-Мониторинг". Данное решение также поможет предотвратить аварийные ситуации и перерасход средств.