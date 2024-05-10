В Тюменской области более 2 тысяч вакансий в сфере образования

Банк вакансий службы занятости Тюменской области насчитывает более 23,3 тысячи предложений. Более 2,2 тысячи приходится на сферу образования.

В частности, образовательные организации готовы принять 76 учителей математики, 47 - иностранного языка, 15 — биологии, 5 — физкультуры. В школах ждут 19 преподавателей начальных классов.

Также работу могут найти один директор школы, 63 педагога-психолога, 15 социальных педагогов, 19 педагогов-организаторов, 34 учителя-логопеда, 23 музыкальных руководителя, четыре педагога-библиотекаря.

Требуются 55 педагогов дополнительного образования, 16 руководителей кружков, 16 учителей в музыкальные школы.

Высокий спрос и на воспитателей, сейчас для них есть 124 вакансии. Еще 26 человек смогут трудоустроиться младшими воспитателями, восемь — воспитателями в ясли.

Кроме того, открыты вакансии для 38 преподавателей в колледжах и вузах, восьми преподавателей профобучения, шести мастеров производственного обучения, трех доцентоов, 27 тьютеров, сообщает Вслух.ру.