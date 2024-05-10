Гинекологи из Заводоуковска помогают пациенткам со сложными патологиями

08:48 10 мая 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В заводоуковской областной больнице №12 гинекологи помогают пациенткам со сложными патологиями. Врачи практикуют малоинвазивные операции по реконструкции тазового дна, с применением сетчатых имплантов. Технология позволяет не только сохранить здоровье пациентки и предотвратить развитие негативных последствий, но и существенно улучшает качество жизни женщин.

В гинекологическое отделение с диагнозом опущение органов малого таза, поступила 60-ти-летняя женщина. "После осмотра и консультирования были назначены все необходимые скрининги. Была проведена операция по реконструкции тазового дна пациентки, устранение полного выпадения органов малого таза с осложнениями. Установлен сетчатый имплант, который теперь выполняет функцию поддержки органов.

Данная методика является самым эффективным способом устранения таких состояний. Пациентку выписали на амбулаторное наблюдение и через 2 недели повторно осмотрели для контроля ее состояния, динамика положительная" - рассказал врач-акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением ОБ№12, Андрей Бирюков.

За март и апрель 2024 года в ОБ №12 проведено более 70 гинекологических операций высокого уровня сложности, лапароскопическим и гистероскопическим доступом, сообщает Елена Мальцева, пресс-секретарь ОБ №12 (г. Заводоуковск).

Теги: Заводоуковск , медицина
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2024