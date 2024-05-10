Тюменцы все чаще обращаются за услугами в сфере недвижимости

По данным Росреестра, за 1 квартал 2024 года поступило 1,25 млн заявлений о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составила 38%.

От общего числа всех заявлений 1,16 млн составляют запросы

о предоставлении сведений из ЕГРН. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение увеличилось на 41,1%, сообщает Мегатюмень.

На учет и регистрацию недвижимости подано 88,9 тысяч, из них: на кадастровый учет – 12,5 тыс. заявлений, на регистрацию прав – 69,2 тыс., на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 7,2 тыс.

– Средний фактический срок кадастрового учета, также как и регистрации прав на недвижимость в марте составлял 1,1 дня, срок в рамках единой процедуры – 1,9 дня, – пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по региону Игорь Ткаченко.