Чаще других дорогу в неположенном месте перебегают пожилые тюменцы

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени сотрудники областной автоинспекции проанализировали статистику дорожных происшествий с участием пешеходов.

Оказалось, что регулярно массово правила дорожного движения пешие тюменцы нарушают в районе ТЦ "Привоз" на улице Республики, в районе ТРЦ "Кристалл" на улице Менделеева и на пересечении улиц Чаплина и Молодежной. Причем перебегают на другую сторону вне пешеходника чаще других тюменцы пожилого возраста. Как отмечают инспекторы, молодежь в своем большинстве переходит дорогу, соблюдая правила.

С начала года на дорогах Тюмени произошло 45 наездов на пешеходов, 2 человека погибли и 44 получили травмы. 19 инцидентов случились по вине самих пешеходов.

За это время к административной ответственности за нарушение ПДД привлекли 4399 пешеходов и 2924 водителей, не пропустивших людей на пешеходных переходах.