Что хочет женщина… на 8 марта и не только

Сколько существует мнений по поводу психологических различий мужчин и женщин, по одной из них мужчины – с Марса, женщины – с Венеры. Так и живем, как инопланетяне - и до конца понять друг друга не можем.

Разобраться в загадочной русской душе сложно, а понять загадочную русскую женскую душу – вдвойне сложнее. Но попробуем это сделать в свете весеннего события – 8 марта. Именно этот день заставляет мужчин вспомнить о своих "вторых половинках" и задуматься о создании сказочных условий для них. Так уж принято, что "Международный женский день" ассоциируется у нас с началом весны, тепла и любви…

Итак, претендовать на то, чтобы полностью раскрыть секреты женской психологии я не буду, но готов поделиться с мужчинами "шпаргалками" о том, как в отношениях создать весну и не только в один конкретный день.

Базовая психология женщин основана на рождении и воспитании детей – такова уж их природная предрасположенность и глобальная миссия. Мужчина же выполняет роль надежной опоры и помощника, чего мы изо всех сил и пытаемся сделать. Думаю, не стоит начинать с того, чтобы помыть пол, посуду и что-то постирать – сейчас этим никого не удивишь, а вот обнять, сказать правильные и нужные именно сейчас комплименты, взять на руки было бы неплохо.

Во вторую очередь я бы поставил очень простую, но важную, с точки зрения дам, задачу – общение и умение внимательно выслушать. Мужская психология рассчитана на то, чтобы решать задачи и проблемы, а женская – чтобы их обсуждать, что они считают категорически важным – вот и обсудите, хотя бы в праздник, все, что "накипело", только не доводите дело до взаимных претензий. Порой бывает забавно наблюдать за парами, когда мужчина предлагает спутнице просто поговорить, женщины, не веря своему счастью, теряются в темах и словах, пытаясь выговориться за предыдущее десятилетие.

Не меньшим подарком для милых дам будет и тактильный контакт. Сделать массаж или просто погладить. Ведь именно для "сильной половины человечества" тратится столько сил и средства на всевозможные крема и маски. Да, и не забудьте восхититься всем ее стараниям – ведь она именно этого и ждет. Для семейного массажа совершенно необязательно быть мастером, достаточно применить поглаживания и небольшие разминания – нет задачи вылечить остеохондроз, есть задача быть ближе к любимой даме. Начните с ног и заканчивайте головой. Как правило, такая игра так "заводит" женщин, что они готовы будут подарить в ответ "целый мир".

Невероятной радостью для женских глаз является приготовленный мужчиной красивый ужин. Как правило, барышням настолько надоедает "крутиться" возле плиты, что мужской ужин может восприниматься дороже любого букета. Если Вы подходили к плите лет 10 назад, то не стоит пытаться сделать блюдо по рецептам шеф-поваров – для этого нужен опыт. Нарежьте фрукты, зелень, мясо, рыбу, сыр, налейте немного вина. Если уж пожелаете создать романтическую обстановку, то не забудьте про свечи. Подойдите к делу творчески. Главное, чтобы на столе это смотрелось красиво. Наверняка, такой "подарок" очень скоро появится в виде фотографий в социальных сетях на зависть всем подругам.

Любой вариант подойдет, чтобы вырвать женщин из бытовой рутины. Например, поход в театр или на концерт. Как давно вы вместе посещали культурные мероприятия? Может, пришло время сделать это?

Порадовать милых дам может и поход по магазинам. Думаю, мало кто из мужчин способен выбрать правильно косметику, парфюм или платье, но это все компенсирует один замечательный вариант – подарочные карты. Заметить, в какой магазин она заходит наиболее часто несложно. В крайнем случае, есть универсальный вариант – любой магазин косметики. Подойдут подарочные карты из салонов красоты, массажных заведений и SPA.

Вы уже заметили, что не обсудили цветы. Они уже превратились в банальность, хоть и приятную. Букет порадует любую даму, но одни любят "живые" цветы, а другие только розы, третьи букеты с веточками. Если Вы уверены в своем выборе, то вполне можете купить букет. Главное, чтобы цветы не выглядели, как "отданный супружеский долг", а нежно и с улыбкой подарены.

Хорошо, что есть такой замечательный праздник – 8 марта – можно смело говорить с мужчинами о том, что нужно их женщинам и напоминать, что подобные приятные мелочи можно выполнять и вне праздников и особых поводов. Поверьте, Вы получите столько положительной энергии в ответ, что делать "маленькие семейные праздники" захотите часто.

Денис Черепанов