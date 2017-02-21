Компания "Золотые луга" проводит конкурс семейных фотографий "Веселая масленица"

Компания "Золотые луга" объявляет конкурс семейных фотографий, посвященный веселому празднику Масленицы. Победитель и призеры получат ценные и полезные подарки, а все участники – поощрительные призы от одного из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири.

Творческое состязание проводится до 5 марта 2017 года. Участвовать в фотоконкурсе могут жители Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Новосибирска, Тобольска, Ишима, Сургута, Нижневартовска. Чтобы побороться за победу, необходимо запечатлеть лучшие моменты празднования Масленицы в семье и поделиться снимками. Это могут быть кадры, где взрослые вместе с детьми пекут блины, веселятся на масленичных гуляниях. От одной семьи – одна фотография. В кадре обязательно должна присутствовать упаковка с продуктом ТМ "Золотые луга".

Для участия необходимо вступить в группу "Золотые луга" в социальной сети ВКонтакте и выложить конкурсное фото в теме конкурса "Веселая масленица" с указанием фамилии и города. Например: семья Ивановых, г. Тюмень.

Организаторы отмечают: жюри будет оценивать только работы личного исполнения. Фотографии, скачанные с интернета, с конкурса снимаются.

Итоги конкурса будут подводиться 6-7 марта оргкомитетом компании "Золотые луга". Победитель получит электрическую блинницу Tefal, за второе место подарят тостер Bosch, бронзовому призеру достанется сковорода для блинов. Все участники получат поощрительные призы от компании "Золотые луга"!

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".