Тюменский краевед прольет свет на вопрос о достоверности фильма "Викинг"

Тюменский историк-краевед Александр Петрушин проведет 21 февраля лекцию "Исторический факт и исторический миф", в ходе которой он расскажет, соответствует ли фильм "Викинг" историческим фактам.

Александр Петрушин выступал консультантом при съемках фильмов "Адмиралъ", "Господа офицеры: Спасти императора" и "28 панфиловцев", является одним из авторов журнала "Родина", членом Союза журналистов России, полковником ФСБ в отставке, вице-президентом Ассоциации работников правоохранительных органов Тюменской области и председателем Тюменского отделения Российского военно-исторического общества.

"Сейчас идут огромные споры по фильму "Викинг": соответствует он историческим фактам или не соответствует. Но ведь это Х век — кто помнит? И вот эта "относимость" всех очень волнует, причем стороны находятся в позиции непримиримой. И мне бы хотелось их примирить, показать, что исторический вымысел или миф, по моему мнению, с которым можно не соглашаться, имеет право на существование", — отмечает Александр Петрушин.

Вход на лекцию свободный. Гостей ждут в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 21 февраля, начало в 18:00.