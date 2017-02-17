Известный режиссер раскроет секреты актерского мастерства

Театральная школа под руководством московского режиссера Никиты Бетехтина пройдет в Тюмени с 3 по 5 марта. Основной темой занятий станет осознанность, проживание момента "здесь и сейчас".

Мероприятие будет интересно для всех, кто хочет попробовать что-то новое в своей жизни и неважно где человек учится или по какой профессии работает. Участники школы могут быть офисными работниками, студентами, менеджерами, программистами, директорами, журналистами, сообщают организаторы.

Занятия пройдут в форме игровых актерских тренингов в пятницу с 19:00 до 21:00, в субботу с 17:00 до 21:00, в воскресение с 14:00 до 18:00. По окончанию занятий выдается сертификат, удостоверяющий прохождение Весенней театральной школы.