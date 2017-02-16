Калифорнийский университет предложил тюменским студентам стипендии

Университет в Риверсайде (University of California, Riverside), занимающий высокие позиции в международных рейтингах университетов мира (QS ranking – 271, ARWU – 151–200) решил предоставить студентам ТюмГУ стипендии для изучения английского языка.

Напомним, в октябре 2016 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава штата Калифорния Эдмунд Браун-младший договорились о реализации программы по обмену студентами, чтобы поддержать молодежь в их стремлении реализовать совместные проекты, направленные на развитие отношений.

Желающие поучиться в Калифорнийском университете в Риверсайде получат стипендию, сумма которой зависит от срока прохождения обучения.

"Предлагаемая стипендия не покрывает всех расходов на курс, но вместе с тем она является стимулом к получению сертификата об изучении английского языка в одном из ведущих университетов мира, – комментирует начальник управления международных связей ТюмГУ Елена Южакова. – Для включения наших студентов в список кандидатов на обучение Калифорнийский университет предлагает ТюмГУ заключить Меморандум о взаимопонимании".

Предусмотрены четыре варианта изучения английского языка:

* интенсивная программа изучения английского языка (INT). Сдача международного экзамена IELTS не требуется;

* английский для международного бизнеса (IEB). Требования: минимальные показатели IELTS 5.5;

* беглый английский (IOF). Требования: минимальные показатели IELTS 5.5. Программы доступны на 4, 6, 8 или 10 недель в течение всего года;

* разговорный английский и американская культура (CAC). Сдача международного экзамена IELTS не требуется. Срок обучения - три недели (в июле или августе).

Вопросы по отбору претендентов можно задать в управление международных связей по телефону 45-53-69, ответственный – Лариса Олеговна Бородулина, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.