Гей, ямальцы: решение ЕСПЧ может повлиять на судебный процесс в Салехарде

Активист российского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев сообщил в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте о том, что Салехардский городской суд принял к производству исковое заявление в порядке главы 22 Кодекса административного судопроизводства об оспаривании запретов на Полярном круге гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Слушания назначены на 9 февраля.

Алексеев довольно активно оспаривает по всей стране решения администраций об отказе в проведении гей-парадов и митингов. Так, Центральный районный суд Барнаула будет рассматривать аналогичное исковое заявление повторно. 29 ноября в удовлетворении административного иска было отказано, однако в конце января вторая инстанция отменила решение и направила дело на новое рассмотрение.

Возможно, на судебную практику существенно повлияет сегодняшнее постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Лашманкин и другие против России". Оно касается различных отказов в согласовании проведения публичных мероприятий в нашей стране. В число отказов, которые объединены в рамках этого дела, входит в том числе жалоба "Ефременкова против России" об оспаривании запретов первых двух гей-прайдов в Санкт-Петербурге в 2010-2011 годах. ЕСПЧ действительно вынес решение в пользу заявителей: Мария Ефременкова получит компенсацию в размере 5 тысяч евро. Как заявил на своей странице Николай Алексеев,