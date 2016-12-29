Каток на крыше Дома печати (временно?) закрыт

Об этом сообщается в группе "Тюменского дома печати" в соцсети ВКонтакте. Организаторы катка уверяют, что закрытие временное. Каток проработал всего три дня.

Вчера "Комсомольская правда в Тюмени" привела мнение пресс-службы ГУ МЧС, что в городе нет таких крыш, где можно было бы организовать каток. В то же время представитель Дома печати Александр Черкасов рассказал газете, что крыше здания каток не повредит, специально для него сделан фальшпол. Возможно, закрытие катка понадобилось на время согласований.