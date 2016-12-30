Тюменцев и гостей города приглашают в Андрюшин Городок

В археологическом музее-заповеднике, что находится на озере Андреевском неподалеку от Тюмени, к Новому году возвели снежную крепость, назвав ее в честь археологического памятника второй половины I тысячелетия нашей эры - укрепленного поселения "Андрюшин Городок". Поиграть в снежки, узнать об истории края и быте коренных народов Сибири желающие смогут уже 4 января.

Накануне нового года заведующая музеем Ирина Малых провела для журналистов ознакомительную экскурсию по экспозициям.

О том, как жили древние племена по берегам озера Андреевского, чем защищали селения, какими орудиями труда пользовались, об утвари и украшениях рассказывает основная экспозиция музея - "Из глубины веков". С бытом и духовной культурой финно-угорских народов, населявших эту местность, посетители знакомятся по диорамам и археологическим находкам, датируемым V тысячелетием до нашей эры — XVI веком нашей эры.

Все по-настоящему и в интерактивной зоне "Традиционный быт коренных малочисленных народов Севера Тюменской области". Людно здесь в любое время года. В зимнем стойбище пахнет дымом, в лабазах хранятся травы для чая, корм для домашних животных, кедровые орехи, рыба.

Все необходимое для охоты находится в отдельной избушке. Дети обожают сидеть у костра в ненецком чуме, кормить домашних животных и играть в различные национальные игры на свежем воздухе. Здесь же можно пройти обряд очищения, и, загадав желание, повязать ленточку на сосну. После уличных забав в натопленной хантыйской избе можно отведать настоянный на восемнадцати травах ароматный чай под рассказы о быте и семейном укладе хантов, манси и ненцев.

Есть на стойбище и летняя кухня с печью для выпечки хлеба, и рыбацкий стан с ловушками, где можно увидеть лодки - обласы, изготовленные по технологиям каменного века, и узнать, почему северные народы не любят заходить в воду, а уж тем более купаться.

В ноябре в музей-заповедник посетили участники молодежного форума "Российский Север". Делегация высоко оценила работу тюменских краеведов: представители госдумы, министерства культуры и сами ребята отметили, что чувствуют себя как дома, нет никакой имитации, нет пародии, все традиции соблюдены - для музееведов это очень важно.

По словам Ирины Малых, музей часто посещают дети школьного возраста, интересно здесь и детсадовцам. Побывав один раз с группой, ребята возвращаются сюда и снова, но уже в сопровождении мам и пап, бабушек и дедушек.

Новшество - снежный город-призрак "Андрюшин Городок", инициатором создания которого выступил сотрудник музея Эдуард Гаврищук - большой любитель и активный участник исторических реконструкций, тоже не остался незамеченным. На днях несколько семей уже штурмовали его стены.

"Если раньше гости довольствовались обычной экскурсией по выставке, то теперь хотят сами во всем участвовать. Поэтому мы разработали серию интерактивных мероприятий - можем предложить мастер-классы по бересте, изготовлению национальных игрушек, кукол, чаепитие, стрельбу из лука и так далее", - говорит Ирина Малых. Заведующая музеем уверена: новый проект вызовет не меньший интерес у посетителей, ведь так здорово собраться несколькими семьями или дружной компанией и выехать за город, чтобы весело провести время, зарядиться положительными эмоциями, а заодно узнать об истории родного края, приобрести сувениры или получить новые навыки.

Снежный городок является частью Новогодней и Рождественской программы, которая включает в себя рассказ о военном деле, игру в снежки и чаепитие. Стоимость билетов - 150 рублей (группа не менее десяти человек). Предварительная запись обязательна. Телефон для записи: 8 (3452) 76-67-67. Подробности о мероприятиях и экскурсиях можно узнать на сайте учреждения.

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Татьяна Тихонова