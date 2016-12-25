В Сладково торжественно открыли главную елку

На площади Дома культуры в с. Сладково состоялось открытие главной елки района. Одним из самых ярких моментов мероприятия стал розыгрыш настоящего красного петуха, сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

25 декабря дети разных возрастов увидели первое театрализованное представление "Волшебная книга Деда Мороза". Новогодние корпоративы и мероприятия для жителей района продолжатся конца года. 30 декабря в районном Доме культуры земляков пройдет концертная программа "Новогодние фантазии", выступать будут местные коллективы и солисты, а на волшебной сцене будет организована праздничная фотосессия. Жителей села также ждут на различных мероприятиях и мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров в библиотеках.