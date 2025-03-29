Чаще всего кредитными картами расплачиваются в супермаркетах

Средний чек одной покупки по кредитной карте в прошлом году составил 1,3 тыс. рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Такие данные озвучили в ВТБ.

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам остаются супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла на 2%, до 27% по сравнению с 2023 годом. Второе место занимают траты на дом и ремонт – 10%. Также клиенты активно расплачивались в кафе и ресторанах, в магазинах одежды и обуви – по 7%. Большую статью расходов за счет кредитных средств также составляют маркетплейсы – на них приходится 5%. При этом за год доля транзакций в этих категориях не изменилась.

Минимальные расходы (доля меньше 1%) клиенты совершают в категориях, связанных с искусством, а также в театрах и кино.

Начальник управления "Кредитные карты" ВТБ Константин Литвинов: