При подготовке к паводку Тюменская область учла прошлогодний опыт

В 2024 году Тюменская область пережила рекордный за всю историю наблюдений паводок на реке Ишим, к нынешнему сезону регион готовится с учетом опыта прошлого года, сообщил заместитель губернатор Владимир Чейметов.

"Пойма реки Тобол и Иртыш — уровень воды прогнозируется близким к средним многолетним значениям, на реке Ишим будет развиваться опасная гидрологическая обстановка. По всей территории поймы ожидается существенно выше отметки опасного явления, а, по предварительным данным, у населенных пунктов Казанского района прогнозные значения достигнут рекордного уровня 2024 года. В связи с этим, учитывая полученный опыт при подготовке и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации прошлого года, выстраиваем свою работу. В рамках подготовки к паводку откорректирован и утвержден реестр населенных пунктов, попадающих в зону затопления. С учетом обновленного реестра определена потребность региона в привлечении сил и средств", - заявил Чейметов, выступая на заседании облдумы.

Чейметов сообщил, что потребуется обустройство временных насыпей и дамб для защиты населенных пунктов протяженностью 45,3 километра. Определены 15 площадок забора грунта в общей сложности почти 194 тысячи кубометров. Для выемки грунта, транспортировки и укладки будет задействовано 303 единицы техники. Для того, чтобы их укрыть, потребуется 72 погонных километра полиэтиленовой пленки и порядка 800 мешков для укладки. Уже сейчас муниципалитеты приступили к накоплению недостающего количества мешков и пленки.

В населенных пунктах создадут 18 лодочных переправ с плавсредствами и спасательными жилетами. Для организации этой работы планируется привлечь более 1 600 человек. Организуют 50 пунктов временного размещения вместимостью более 7 300 человек. Места для содержания сельскохозяйственных животных уже определены.

Согдасно прогнозу, в зону вероятного подтопления попадает 18 тысяч гектаров пашни - это чуть меньше 2% от запланированных общерегиональных посевных площадей. В отрезаемых паводком населенных пунктов будет обеспечена необходимая пожарная техника с усилением.

"На сегодня в регионе создан областной резерв материальных ресурсов, сформирован резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий. Для информирования населения планируем задействовать систему оповещения, которая применялась в прошлом году и население было проинформировано в 100% случаев. Также будут привлекаться и операторы сотовой связи, соответствующие соглашения подписаны", - рассказал Чейметов.

В 2024 году в регионе доработали систему одного окна по приему заявлений от пострадавших жителей через госуслуги. Она сокращает время между подачей заявлений, рассмотрением и выплатой. За прошлый год более 37 тысяч заявлений было рассмотрено и приняты соответствующие решения. "В целом действуем в рамках комплексных мероприятий по защите населения и территории Тюменской области от весенних паводковых вод. Работа по подготовке продолжается и находится на контроле правительства", - резюмировал свое выступление Чейметов.