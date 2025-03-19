Абатск перед паводком запасается питьевой водой и мешками с пленкой

Абатский район усиленно готовится к половодью на реке Ишим, который хоть и прогнозируется ниже уровня прошлого года, но отметки критического подъема воды превысит.

Глава Абатского района Игорь Васильев сообщил, что в связи с неблагоприятными прогнозами по весеннему паводку 2025 года муниципалитет формирует материальный резерв. Вчера в район поступила первая партия мешков и полиэтиленовой пленки, используемых для укрепления временных грунтовых защитных насыпей. Также в наличии имеется резерв бутилированной питьевой воды, которая будет доставляться на отрезаемые половодьем территории.

"С тревогой и волнением мониторим развитие паводковой обстановки в верховьях реки Ишим. По опыту исторического паводка 2024 года заблаговременно определяем объекты и населённые пункты, где потребуются работы по возведению временных защитных сооружений", - сообщил глава муниципалитета Игорь Васильев.

Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что в Казанском и Ишимском районах, Ишиме и Абатском районе вновь ожидается высокий уровень воды в реке Ишим. Он призвал муниципалитеты уже сейчас наполнять мешки грунтом и пообещал лично проверить ход подготовки к паводку в Приишимье.