ВТБ узнал, где чаще всего расплачиваются кредитными картами

Средний чек одной покупки по кредитной карте в 2024 году составил 1,3 тыс. рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Чаще всего картами пользовались в центральной России.

Самыми активными пользователями кредитных карт стали клиенты из Центрального федерального округа. В 2024 году их средний чек в регионе составил 1,5 тыс. рублей. На втором месте – Северо-Западный федеральный округ – 1,4 тыс. рублей. В этих регионах самая высокая доля трат на кафе и рестораны – 8%. Жители Уральского федерального округа в среднем расходуют 1 185 рублей. Меньше всего тратят по кредитным картам клиенты из Северо-Кавказского федерального округа – средний чек здесь составил 1,2 тыс. рублей.

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам среди клиентов банка остаются супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла на 2%, до 27% по сравнению с 2023 годом. Второе место занимают траты на дом и ремонт – 10%. Также клиенты активно расплачивались в кафе и ресторанах и магазинах одежды и обуви – по 7%. Большую статью расходов за счет кредитных средств также составляют маркетплейсы – на них приходится 5%. При этом за год доля транзакций в этих категориях не изменилась.

Минимальные расходы (доля меньше 1%) клиенты совершают в категориях, связанных с искусством, а также в театрах и кино.

"Стабильный средний чек по кредитным картам на фоне инфляции указывает на рост их использования для повседневных трат. Основные операции по кредиткам приходятся на ежедневные расходы – супермаркеты, кафе и обустройство дома, а нишевые категории, такие как культура или аренда авто, менее популярны. Также активно владельцы кредитных карт используют грейс-период для крупных покупок и возможность отложить платеж по ним на комфортный срок", – сообщил начальник управления "Кредитные карты" ВТБ Константин Литвинов.