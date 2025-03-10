Правительство РФ проиндексировало социальные пенсии на 14,75%

C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% – в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, сообщается в официальном телеграм-канале.

Также с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, в их числе: военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", летчики-испытатели и космонавты, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.

В целом решение затронет почти 4,2 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 млрд рублей.

"Поддержка граждан – это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства", – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.