Офисы Почта Банка в Тюменской области начали интеграцию с ВТБ

В трёх офисах Почта Банка в Тюменской области уже началась интеграция с ВТБ. До конца марта в процесс объединения вступят ещё два отделения. На первом этапе в Почта банке появились финансовые услуги ВТБ, включая доставку карт и подключение цифровых сервисов без привязки к офису.

Руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова:

Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж. По итогу клиенты Почта Банка смогут как и ранее получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников Почты России.

Почта Банк представлен во всех 26 муниципалитетах Тюменской области. Уже сейчас те, кто пользуется ВТБ, Почта Банком или РНКБ, могут без комиссии снять или внести наличные в более чем 320 банкоматах объединенной сети в регионе.