В Тюменской области не ожидают критического повышения уровня воды в реках

Предварительный прогноз Росгидромета: уровень воды в реке Ишим будет выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних. На реках Иртыш и Вагай ожидается также высокий, но не критичный подъем воды. В Тоболе и Туре – ниже обычного, сообщили в информцентре правительства ТО.

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области губернатор Александр Моор поручил главам муниципалитетов проверить готовность сил и средств к паводкоопасному периоду.

"Необходимо предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента. Подготовить пункты временного размещения. Исходя из имеющихся цифр по максимальному подъему воды в реках, поручил рассчитать возможные зоны подтопления. Уже сейчас важно знать, какие дома и участки дорог могут пострадать из-за паводка", - подчеркнул Моор.

Главная задача – не допустить гибели людей от большой воды и максимально минимизировать ущерб для жилья и объектов экономики.

Уточненный прогноз Росгидромета по паводку мы получим к середине марта.