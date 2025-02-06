Сайфитдинов на Комиссии Совета законодателей РФ рассказал о развитии института самозанятых в Тюменской области

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. Оно прошло во Владикавказе под председательством главы Заксобрания города Севастополя Владимира Немцева.

На заседании Комиссии спикер облдумы представил доклад о совершенствовании правового регулирования деятельности самозанятых граждан на примере Тюменской области. "Тюменская область вошла в число регионов, где налог на профессиональный доход работает с 2020 года. Сегодня у нас более 150 тысяч самозанятых. Мы отмечаем и снижение безработицы. Официально зарегистрированных безработных за последние четыре года стало почти в 2,5 раза меньше. В 2024 году этот показатель достиг 0,2%", - рассказал о тюменском опыте Фуат Сайфитдинов.

Глава регионального парламента подчеркнул, что помимо налоговых условий в Тюменской области действует ряд мер поддержки самозанятых. Предусмотрены единовременные выплаты на запуск бизнеса, льготные микрозаймы, образовательные программы, субсидирование аренды помещений.

Участие в заседании приняли члены комиссии, главы парламентов Москвы Алексей Шапошников, Санкт-Петербурга Александр Бельский, Запорожской области Виктор Емельяненко, Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев. В режиме ВКС присоединилась председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова.