Аналитики дали прогноз по вкладам со ставками выше 20%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на экстравысоком уровне, что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. Средний уровень ставок по вкладам составит 19-20% годовых, маркетинговых предложений – в диапазоне 22-23% годовых. При этом пик ставок по вкладам пройдет этой зимой, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Аналитики банка считают, что пока инфляция не начнет показывать существенное замедление и возвращение к таргету 4% за год, ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне. Это основной фактор, который определит динамику рынка сбережений в этом году.

Сейчас рынок ориентирован на сроки до года. На этот период приходится почти 94% объемов рублевых вкладов.

Георгий Горшков: