Аналитики дали прогноз по вкладам со ставками выше 20%

В течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на экстравысоком уровне, что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. Средний уровень ставок по вкладам составит 19-20% годовых, маркетинговых предложений – в диапазоне 22-23% годовых. При этом пик ставок по вкладам пройдет этой зимой, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Аналитики банка считают, что пока инфляция не начнет показывать существенное замедление и возвращение к таргету 4% за год, ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне. Это основной фактор, который определит динамику рынка сбережений в этом году.
Сейчас рынок ориентирован на сроки до года. На этот период приходится почти 94% объемов рублевых вкладов.
Георгий Горшков:
Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, но определенная коррекция в зависимости от решений регулятора возможна. Поэтому сейчас – оптимальное время, чтобы разместиться на долгий срок. Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства от них начнут постепенно перетекать на накопительные счета.
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