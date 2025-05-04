Тюменский "Родник" участвует в Марафоне добрых дел

Тюменский реабилитационный центр "Родник" принимает участие в областном Марафоне добрых дел "80 дней до Победы".

Коллажи для фотовыставки собрали истории сотрудников "Родника", которые "живут" в их семьях. А также воспоминания о детях войны, не столь известные, как подвиг Вали Котика, но от этого не менее сокровенные и волнующие.

Выставку установили в холле второго корпуса. Организаторы верят, что она вдохновит сотрудников и гостей центра на дальнейшие шаги по восстановлению и сохранению памяти о погибших героях Великой Отечественной войны.

Сейчас открываются архивы, становятся доступными документы, которые раньше хранились под грифом "секретно". Созданы и активно работают ресурсы, такие как "Память народа" (https://pamyat-naroda.ru), где можно почерпнуть информацию о героях, в том числе архивную.

По крупицам собранная информация поможет восстановить портреты реальных людей - непосредственных свидетелей и участников великих событий.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).