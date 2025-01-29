В Тобольском районе продолжается обустройство зимников в труднодоступные села

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов выехал в труднодоступные деревни Тобольского района, чтобы на месте оценить ситуацию с дорогами и снабжением жителей деревень, сообщил губернатор Александр Моор.

22 января отмечалось, что из-за отсутствия морозов дорожники проложили зимники не по всем направлениям. Болота не застыли, и тяжелая техника попросту не может пройти. Холода были нужны, чтобы обустроить все 348 км зимников.

По данным на сегодня, автозимник Овсянникова – Лайтамак – Ишменева – Иземеть – Ачиры проложен, завершаются работы по его техническому оснащению. Подрядчик выставляет вешки и необходимые знаки. "Выполнить работы быстрее не позволила погода", - пояснил Моор.

Губернатор отметил, что в деревню Ачиры доставлено 10 тыс. литров дизтоплива - для работы электроподстанции этого хватит на 16 дней. И завоз продолжается. В деревню Янгутум накануне доставлен годовой запас топлива.

На территории деревни Ачиры расположены средняя общеобразовательная школа, ФАП, Дом культуры, почта и два магазина. В ежедневном режиме ведется мониторинг количества товаров и цен. Продукты питания для школы завезены в полном объеме.

Отметим, вопрос с дорогами и снабжением Заболотья находится не только на контроле региональной и муниципальной власти, но и у прокуратуры. Накануне сообщалось, что для контроля ситуации и координации действий органов местного самоуправления и иных уполномоченных органов на место выехал заместитель прокурора области Александр Чернышев.