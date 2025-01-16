МТС за 2024 год улучшила связь в 90 локациях на автотрассах в Тюменской области

За 2024 год на автотрассах Тюменской области МТС усилила сеть более чем в 90 локациях. Благодаря масштабному рефармингу, тюменцы могут пользоваться качественной связью на дорогах в направлении Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Кургана, сообщает пресс-служба компании.

"Теперь путешествия будет комфортнее и безопаснее. Кроме того, сеть LTE может стать надежной платформой для запуска новых цифровых услуг в области мониторинга транспорта, состояния дорог и безопасности в пути", – прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Одним из последних обновлений стал проект по усилению сети на Червишевском тракте, соединяющем Тюменскую и Курганскую область базовыми станциями "дальнобойного" диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала.

Новое телеком-оборудование установлено на шести ключевых участках дороги в Тюменском и Исетском районах. Расширение сети проведено в районе сел Червишево, Шорохово, Статичное, Леваши, а также вдоль трассы на территории санатория "Сибирь".

Качественный интернет поможет автолюбителям искать в интернете информацию для поездки, например, магазины, кафе или АЗС на пути следования, пользоваться навигатором в дороге, слушать музыку онлайн.

На участке автодороги на территории Курганской области также произошли улучшения. МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Белозерском районе Зауралья. Так, МТС провела расширение сети вблизи таких населенных пунктов Курганской области как Редькино, Белозерское, Березово, расположенных вдоль трассы Тюмень-Курган.