Пять дел, которые важно выполнить до Нового года

Новый год — время подводить итоги прожитого года и строить планы на будущее. Но до наступления праздника всегда хочется успеть решить все вопросы, навести порядок во всех сферах жизни и осуществить все задуманное. Все это реально, главное — правильно расставить приоритеты. В Сбере составили топ важных пунктов, которые еще можно успеть сделать в уходящем 2024 году.

• Решите все финансовые вопросы, в том числе вопросы по коммунальным платежам. Тем более сейчас на это не потребуется много времени — это можно сделать в считанные минуты с помощью сервиса "Дом" в приложении СберБанк Онлайн. Теперь все платежи за коммунальные услуги собраны в одном месте. Если вы регулярно оплачиваете счета по нескольким квартирам или домам – просто добавьте необходимый адрес и система автоматически "соберет" доступные начисления по нему. Это не только экономит время, но и снижает риск ошибок при оплате.

• Спланируйте свои каникулы. Если вы хотите провести каникулы активно, очень важно заранее позаботиться о том, куда вы поедете, продумать программу и приобрести билеты. Даже если вы не успели это сделать, не нужно переживать. Создать уютное настроение можно и дома. Подготовьте список любимых фильмов или заходите на сайт онлайн-кинотеатра и выбирайте любой из подборки.

• Составьте план саморазвития. Новый год всегда открывает нам новые возможности и перспективы по развитию. Поэтому, если вы давно мечтаете научиться писать музыку, освоить маркетинг или попробовать себя в программировании — выберите образовательный курс и начните его осваивать прямо с января.

• Позаботьтесь о своем здоровье. Даже если вы не успеете сделать полный чекап в декабре, запланируйте его на начало года. Проверить свое здоровье можно и в дистанционном формате, воспользовавшись услугами телемедицины.