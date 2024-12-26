Более 40% жителей УрФО уже успели завершить все дела перед Новым годом

По данным блиц-опроса ВТБ, две трети (68%) жителей регионов Уральского федерального округа уже определились с местом празднования Нового года, почти половина (45%) обсудили с близкими планы на 31 декабря и 1 января. Несмотря на активные приготовления, у тюменцев еще остаются незавершенные дела и покупки в преддверии праздника – закрыть все вопросы успели только 40% опрошенных.
Большинство жителей УрФО планируют отмечать наступающий 2025 год в кругу семьи дома (52%) или в гостях (17%). За неделю до праздника больше 40% респондентов успели украсить свои дома и нарядить елку, а 32% начали закупку продуктов для праздничного стола.
Важным аспектом подготовки является завершение рабочих дел: 40% респондентов сообщили, что успели закрыть все важные дела и проекты перед новогодними каникулами.
27% участников исследования в Уральском федеральном округе планируют совершить поездки в новогодние праздники, и 25% из них уже купили билеты. 17% респондентов поедут в гости к родственникам в другой город, еще 7% намерены посетить другой город с туристической целью. Активный отдых на природе планируют 7%. Около 6% проведут новогодние каникулы на любимой даче, и лишь 3% опрошенных планируют отдых за рубежом.
Наиболее популярными направлениями путешествий по стране на новогодних праздниках 2024/25 станут Москва, Санкт-Петербург и Урал. Около трети (34%) респондентов, которые планируют какие-либо поездки на новогодние праздники, намерены потратить на них от 30 до 100 тыс. рублей. Еще около четверти (26%) планируют расходы от 10 до 29 тыс. рублей, а 21% опрошенных – более 100 тыс. рублей.
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