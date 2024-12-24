Жители Уральского федерального округа меньше всех в России спорят из-за денег в семье

В результате исследования ВТБ выяснилось, что более половины россиян (53%) считают важным знать, сколько зарабатывает их партнер. Каждый четвертый готов тратить более половины своих доходов на подарки близким, а 78% ведут бюджет совместно и делят траты пополам. При этом из-за денег практически не конфликтуют жители Уральского федерального округа (87%), а также Москвы и Московской области, Центрального, Сибирского и Южного федеральных округов (по 73%).

Наиболее философски к финансовым вопросам относятся жители Санкт-Петербурга: 31% из них отметили, что им не важно, сколько зарабатывает их половина. 78% участников исследования ведут бюджет совместно. При этом около трети пар оплачивают ипотеку и кредиты вместе, а еще четверть респондентов берет эти расходы на себя. Что касается крупных покупок и отпусков, то 59% опрошенных покрывают эти затраты совместно со своей второй половиной.

Еще один важный аспект семейной жизни — это расходы на партнера. Четверть респондентов готовы тратить до половины своих доходов на любимого человека, а 23% опрошенных готовы выделять даже больше половины своих денег на партнера.