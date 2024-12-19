Сайфитдинов: программа "Сотрудничество" исполняется рекордными темпами

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов прокомментировал итоги заседания, ключевым вопросом которого стало исполнение бюджета региона за девять месяцев 2024 года. В числе значимых показателей спикер отметил финансирование трехсторонней программы "Сотрудничество", участниками которой являются Тюменская область, Югра и Ямал.

Сайфитдинов подчеркнул, что выполнены все социальные обязательства, на социальную сферу за 9 месяцев 2024 года направлено на 30 млрд рублей больше, чем за прошлые январь-сентябрь.Поддержка региональной экономики составит 34 млрд рублей, что на 5 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года. Межбюджетные трансферты – 67 миллиардов. Это на 15 миллиардов больше, чем в прошлом году.

"В целом органы государственной власти все свои бюджетные обязательства перед населением, бизнесом и муниципалитетами исполнили в полном объеме", - сделал вывод Фуат Сайфитдинов. Он акцентировал внимание на том, что рекордными темпами исполняется программа "Сотрудничество". За 9 месяцев – 55 млрд рублей, что на 21 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года", - сообщается на сайте облдумы.